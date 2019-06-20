Binali Yıldırım'dan İstanbulluya güzel haber 20.06.2019 03:50

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım, İstanbulluya yönelik müjdelerini anlattı. Yıldırım, ''İGDAŞ ve İSKİ'de geciken cezaların silineceğini, işsizlik maaşı alanlara toplu taşımanın ücretsiz olacağını, Amatör spor kulüplerine 100.000 TL’ye varan destek vereceğini belirtirken ''Benim 50 bin kankama, gencimize yarı zamanlı iş imkanı sunacağız.'' dedi.