Haberler Web TV Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimleriyle ilgili flaş açıklama

Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimleriyle ilgili flaş açıklama

16.05.2019 14:13

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi Uğurlama Töreni'ne katıldı. Gazetecilere açıklama yapan Binali Yıldırım,"Seçimlerin her türlü şaibeden, her türlü şüpheden uzak bir şekilde sonuçlanmasını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.


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