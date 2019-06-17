Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile canlı yayın sonrası ilk mesaj |Video 17.06.2019 03:36

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım, İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde CHP Adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte ortak yayın gerçekleştirdi. İki adayda İstanbul ile ilgili projelerini anlattı. Yıldırım, yayın sonrası ilk açıklamasını resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Yıldırım mesajında "Ekrem Bey çok şey anlattı da ne yapacağını söylemeyi unuttu" ifadelerini kullandı.