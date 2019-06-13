Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 23 Haziran’da gerçekleşecek olan seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Seçim sürecinde A Haber ekranlarında Binali Yıldırım için hazırlanan özel bir klip yayınlandı. İşte sosyal medyada paylaşım rekorları kıran o video...
Binali Yıldırım'a özel klip: Haydi İstanbul13.06.2019 22:51
- Binali Yıldırım'a özel klip: Haydi İstanbul
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