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Binali Yıldırım'a özel klip: Haydi İstanbul

13.06.2019 22:51

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 23 Haziran’da gerçekleşecek olan seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Seçim sürecinde A Haber ekranlarında Binali Yıldırım için hazırlanan özel bir klip yayınlandı. İşte sosyal medyada paylaşım rekorları kıran o video...


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