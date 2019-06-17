Haberler Web TV Binali Yıldırım "Tevazuya gerek yok bu benim işim" dedi ve en önemli projesini açıkladı

Binali Yıldırım "Tevazuya gerek yok bu benim işim" dedi ve en önemli projesini açıkladı

17.06.2019 04:39

23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu, İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde projelerini anlattı. AK Parti Adayı Yıldırım, İstanbul'un ulaşım problemiyle ilgili projelerini açıkladı ve "Ulaşım benim işim tevazuya gerek yok. 233 km olan raylı sistemiz hattı 2023 yılına kadar 518 km'ye çıkacak. Ulaşımda raylı sistemin bugün yüzde 18 olan payını yüzde 48'e çıkartacağız. En önemli projemiz bu!" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları