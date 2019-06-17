Binali Yıldırım "Tevazuya gerek yok bu benim işim" dedi ve en önemli projesini açıkladı 17.06.2019 04:39

23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu, İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde projelerini anlattı. AK Parti Adayı Yıldırım, İstanbul'un ulaşım problemiyle ilgili projelerini açıkladı ve "Ulaşım benim işim tevazuya gerek yok. 233 km olan raylı sistemiz hattı 2023 yılına kadar 518 km'ye çıkacak. Ulaşımda raylı sistemin bugün yüzde 18 olan payını yüzde 48'e çıkartacağız. En önemli projemiz bu!" ifadelerini kullandı.