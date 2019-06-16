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Binali Yıldırım Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde

16.06.2019 21:08

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, ortak canlı yayının yapılacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’ne geldi. Yıldırım, canlı yayının yapılacağı kongre merkezine eşi ve kızıyla geldi. Yıldırım’ın neşeli halleri dikkat çekti.


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