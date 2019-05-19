Binali Yıldırım: İstanbul'da daha fazla kaybedecek zamanımız yok 19.05.2019 23:56

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran'da yeniden şahlanacak ve İstanbul'da yeni bir zafere imza atacaklarını belirterek, "Oylarınızın çalınmasına, oy pusulalarının yanlış sayılmasına, oyların başkalarının hanesine yazılmasına fırsat vermeyeceğiz. Hakkınıza, hukukunuza sahip çıkacağız, verilen her oyun yerini bulmasını sağlayacağız. İstanbul'da daha fazla kaybedecek zamanımız yok" dedi.