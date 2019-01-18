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Binali Yıldırım 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihini açıkladı

18 Ocak 2019, Cuma

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatı kapsamında yapılan törende bir konuşma yaptı. Yıldırım burada 915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihini duyurdu.


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