Haberler Web TV Bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 700'ü geçti

Bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 700'ü geçti

24.03.2019 10:35

Üç ülkeyi birden vuran Idai Tayfunu'nda bilanço giderek ağırlaşıyor, on binlerce insan sıtma veya koleraya yakalandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları