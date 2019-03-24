Bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 700'ü geçti

Üç ülkeyi birden vuran Idai Tayfunu'nda bilanço giderek ağırlaşıyor, on binlerce insan sıtma veya koleraya yakalandı.
Bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 700'ü geçti24.03.2019 10:35
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