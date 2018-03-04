Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, ''Abdülhamit Han'ı yediler, biz Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyeceğiz" dedi.
Bilal Erdoğan: 'Erdoğan'ı yedirmeyeceğiz'03 Mart 2018, Cumartesi
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