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Beyoğlu'nda yangın paniği

21.04.2019 03:53

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir binanın çatı katında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri hemen müdahale ederken, alevler yandaki binalara sıçramadan söndürüldü.


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