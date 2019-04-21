Beyoğlu'nda yangın paniği 21.04.2019 03:53

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir binanın çatı katında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri hemen müdahale ederken, alevler yandaki binalara sıçramadan söndürüldü.