İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir binanın çatı katında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri hemen müdahale ederken, alevler yandaki binalara sıçramadan söndürüldü.
Beyoğlu'nda yangın paniği21.04.2019 03:53
- Beyoğlu'nda yangın paniği
- İstanbul Sancaktepe'de silahlı saldırı! Polis her yerde onları arıyor
- Mansur Yavaş'tan belediye şirketlerine operasyon!
- Beyoğlu'nda korkutan yangın
- Fransız polisinden kötü muamelenin görüntülenmesini engellemek için ilginç yöntem
- Fransa'da Sarı Yelekliler eylemlerinde çok sayıda gazeteci gözaltına alındı
- Türkiye'den petrol ve doğalgaz konusunda yeni hamle
- Tüfekle vurduğu eşini hastane önüne bırakıp gitti
- İstanbul'da feci kaza! Kamyon altında can pazarı
- Sarı yelekliler 23'üncü haftada yine sokakta
- Hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay ilk kez görüntü verdi!
- HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'dan skandal Ekrem İmamoğlu itirafı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.