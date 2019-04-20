Beyoğlu'nda korkutan yangın 20.04.2019 19:22

İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatının büyük bir kısmını kaplayan alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.