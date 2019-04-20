İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatının büyük bir kısmını kaplayan alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Beyoğlu'nda korkutan yangın20.04.2019 19:22
- Beyoğlu'nda korkutan yangın
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