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Beyoğlu'nda korkutan yangın

20.04.2019 19:22

İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatının büyük bir kısmını kaplayan alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.


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