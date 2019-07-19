İstanbul Beyoğlu Evliya Çelebi Caddesi üzerinde vatandaşlar tarafından 22 yaşında bir erkek cesedi bulundu. A.E’ye ait ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Beyoğlu’nda 22 yaşında erkek cesedi bulundu19.07.2019 04:10
- Beyoğlu’nda 22 yaşında erkek cesedi bulundu
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