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Beyoğlu’nda 22 yaşında erkek cesedi bulundu

19.07.2019 04:10

İstanbul Beyoğlu Evliya Çelebi Caddesi üzerinde vatandaşlar tarafından 22 yaşında bir erkek cesedi bulundu. A.E’ye ait ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


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