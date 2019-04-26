Beyoğlu'nda 14 yaşındaki kıza taciz iddiası! Mahalleli sokağa döküldü

Küçükçekmece'deki cinsel istismarın ardından bir iğrenç olay da Beyoğlu'nda yaşandı. Beyoğlu'nda yaşanan son dakika taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü. 14 yaşındaki kıza sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen 2 kişi gözlatına alınırken, mahalleli olaya tepki göstermek için sokağa döküldü. Geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunulmuş ve ülke gündemine oturmuştu. Beyoğlu'nda yaşanan taciz olayıyla ortam iyice gerilirken, emniyet güçleri de mahalleliyi sakinleştirmek için müdahalede bulunuyor.
Beyoğlu'nda 14 yaşındaki kıza taciz iddiası! Mahalleli sokağa döküldü26.04.2019 10:35
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