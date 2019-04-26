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Beyoğlu'nda 14 yaşındaki kıza taciz iddiası! Mahalleli sokağa döküldü

26.04.2019 10:35

Küçükçekmece'deki cinsel istismarın ardından bir iğrenç olay da Beyoğlu'nda yaşandı. Beyoğlu'nda yaşanan son dakika taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü. 14 yaşındaki kıza sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen 2 kişi gözlatına alınırken, mahalleli olaya tepki göstermek için sokağa döküldü. Geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunulmuş ve ülke gündemine oturmuştu. Beyoğlu'nda yaşanan taciz olayıyla ortam iyice gerilirken, emniyet güçleri de mahalleliyi sakinleştirmek için müdahalede bulunuyor.


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