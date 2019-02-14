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Beykoz istinat duvarı çöktü! Araçlar altında kaldı

14.02.2019 10:07

Beykoz'da bir otoparkın istinat duvarı araçların üzerine devrildi. Üç araç duvarın altında kalırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.


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