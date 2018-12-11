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Beşiktaş'ta toprak kayması

11 Aralık 2018, Salı

Beşiktaş Akatlar'da yoğun yağış sonrası toprak kaydı. Bir evde maddi hasar meydana gelirken, belediye ekipleri de bölgede güvenlik tedbiri aldı.


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