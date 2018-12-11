Beşiktaş'ta toprak kayması

Beşiktaş Akatlar'da yoğun yağış sonrası toprak kaydı. Bir evde maddi hasar meydana gelirken, belediye ekipleri de bölgede güvenlik tedbiri aldı.
Beşiktaş'ta toprak kayması11 Aralık 2018, Salı
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