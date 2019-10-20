Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş’ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi tamamlandı ve kongre divan başkanlığı oy sayla işlemine geçti. Toplam 16 sandık sonucunda Ahmet Nur Çebi 4 bin 15 oya ulaşırken, Serdal Adalı 2 bin 311 ve Hürser Tekinoktay ise 458 oy aldı. Bu sonuçlarla Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı oldu.
Saat 17.00 itibariyla başlayan sayım sonrası yeni başkan belli oldu. Siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı Ahmet Nur Çebi oldu.
BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede 13, 14, 15 ve 16. sandıkların sonuçları şöyle:
1. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 211
Serdal Adalı: 176
Hürser Tekinoktay: 15
2. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 260
Serdal Adalı: 170
Hürser Tekinoktay: 22
3. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 250
Serdal Adalı: 153
Hürser Tekinoktay: 25
4. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 231
Serdal Adalı: 142
Hürser Tekinoktay: 23
5. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 217
Serdal Adalı: 140
Hürser Tekinoktay: 20
6. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 192
Serdal Adalı: 184
Hürser Tekinoktay: 26
7. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 233
Serdal Adalı: 157
Hürser Tekinoktay: 20
8. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 203
Serdal Adalı: 145
Hürser Tekinoktay: 24
9. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 215
Serdal Adalı: 177
Hürser Tekinoktay: 15
10. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 186
Serdal Adalı: 172
Hürser Tekinoktay: 27
11. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 261
Serdal Adalı: 163
Hürser Tekinoktay: 34
12. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 280
Serdal Adalı: 152
Hürser Tekinoktay: 46
13. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 375
Serdal Adalı: 71
Hürser Tekinoktay: 47
14. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 342
Serdal Adalı: 114
Hürser Tekinoktay: 44
15. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 312
Serdal Adalı: 94
Hürser Tekinoktay: 46
16. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 247
Serdal Adalı: 101
Hürser Tekinoktay: 24
Toplam 16 sandık sonucunda Ahmet Nur Çebi 4 bin 15 oya ulaşırken, Serdal Adalı 2 bin 311 ve Hürser Tekinoktay ise 458 oy aldı.
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