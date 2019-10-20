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Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi

20.10.2019 21:55

Beşiktaş’ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi tamamlandı ve kongre divan başkanlığı oy sayla işlemine geçti. Toplam 16 sandık sonucunda Ahmet Nur Çebi 4 bin 15 oya ulaşırken, Serdal Adalı 2 bin 311 ve Hürser Tekinoktay ise 458 oy aldı. Bu sonuçlarla Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı oldu.


Saat 17.00 itibariyla başlayan sayım sonrası yeni başkan belli oldu. Siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı Ahmet Nur Çebi oldu.

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede 13, 14, 15 ve 16. sandıkların sonuçları şöyle:


1. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 211

Serdal Adalı: 176

Hürser Tekinoktay: 15

2. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 260

Serdal Adalı: 170

Hürser Tekinoktay: 22

3. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 250

Serdal Adalı: 153

Hürser Tekinoktay: 25

4. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 231

Serdal Adalı: 142

Hürser Tekinoktay: 23

5. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 217

Serdal Adalı: 140

Hürser Tekinoktay: 20

6. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 192

Serdal Adalı: 184

Hürser Tekinoktay: 26

7. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 233

Serdal Adalı: 157

Hürser Tekinoktay: 20

8. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 203

Serdal Adalı: 145

Hürser Tekinoktay: 24

9. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 215

Serdal Adalı: 177

Hürser Tekinoktay: 15

10. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 186

Serdal Adalı: 172

Hürser Tekinoktay: 27

11. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 261

Serdal Adalı: 163

Hürser Tekinoktay: 34

12. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 280

Serdal Adalı: 152

Hürser Tekinoktay: 46

13. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 375

Serdal Adalı: 71

Hürser Tekinoktay: 47

14. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 342

Serdal Adalı: 114

Hürser Tekinoktay: 44

15. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 312

Serdal Adalı: 94

Hürser Tekinoktay: 46

16. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 247

Serdal Adalı: 101

Hürser Tekinoktay: 24

Toplam 16 sandık sonucunda Ahmet Nur Çebi 4 bin 15 oya ulaşırken, Serdal Adalı 2 bin 311 ve Hürser Tekinoktay ise 458 oy aldı.

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