Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? BJK Rizespor maçı hangi kanalda yayınlanacak? 31.08.2019 18:18

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de son 14 maçta yenilmediği, son 7 randevudan galip ayrıldığı Çaykur Rizespor'u İstanbul'dan eli boş göndermek amacında. İki takımın taraftarı maç hakkında bilgileri merak ediyor. Peki, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş, Süper Lig 3. hafta mücadelesinde Rizespor ile karşı karşıya gelecek. İki ekibin kozlarını paylaşacakları karşılaşma futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Beşiktaş Rizespor maçı ne zaman oynanacak? İşte yanıtı...

BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI ANLATIM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, 31 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Karşılaşma beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER:

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Oğuzhan, Dorukhan, Boyd, Ljajic, N'Koudou, Güven.

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

RİZESPOR: Gökhan, Aberhoune, Chatziisaias, Melnjak, Moroziuk, Attamah, Vetrih, Samudio, De Pauw, Boldrin, Oğulcan.

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, kulüp başkanı Fikret Orman ile yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı'nın da takip ettiği belirtildi.

Sakatlıkları süren Burak Yılmaz ile Atiba Hutchinson'ın salonda çalıştığı, sol diz iç yan bağında (MCL) birinci derece zorlanma meydana gelen Caner Erkin'in ise antrenmana katılmadığı aktarıldı.

RİZE'NİN İSTANBUL KAFİLESİ...

Yeşil-mavili ekibin kafilesinde şu futbolcular yer aldı: Gökhan Akkan, Tarık Çetin, Zafer Görgen, Aberhoun, Chatziisaias, Attamah, Talbi, Burak Albayrak, Moroziuk, Orhan Ovacıklı, Melnjak, Yusuf Acer, Abdullah Durak, Vetrih, Diomande, Oğuz Kağan Güçtekin, Atakan Akkaynak, Samudio, Barış Alıcı, Nill, Oğulcan Çağlayan, Boldrin, Sasse.

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Ligde geride kalan 2 haftada teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a yenilirken, evinde Göztepe'yi mağlup etti. Teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı Çaykur Rizespor ise deplasmanda Gençlerbirliği, evinde ise Demir Grup Sivasspor'u mağlup etmeyi başardı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de son 14 maçta yenilmediği, son 7 randevudan galip ayrıldığı Çaykur Rizespor'u İstanbul'dan eli boş göndermek amacında.

Vodafone Park'ta Süper Lig'de 12 maçtır rakiplerine yenilmeyen, son 7 müsabakadan üçer puanla ayrılan, son 29 müsabakada ise gol atmayı başaran Beşiktaş, bu istikrarını Çaykur Rizespor karşısında da sürdürerek, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya moralli girmeyi hedefliyor.

.