Berkay ile Ece Erken bir partide sarmaş dolaş görüntülendi! Berkay ve eşinden açıklama geldi 20.02.2019 16:48

Berkay ile Ece Erken'in dün gece Murat Karabova’nın doğum günü partisinde Ece Erken’le yakınlaştığı iddia edildi. Arda Turan ile kavga olayının ardından şimdi de Ece Erken ile sarmaş dolaş görüntülendiği iddiasıyla gündem olan Berkay Şahin'in, Ece Erken ile mekanın gizli bir yerinde sarmaş dolaş oldukları iddia edildi. Bu yakınlaşma ile ilgili Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin'den açıklama geldi...