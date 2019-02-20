Haberler Web TV Berkay ile Ece Erken bir partide sarmaş dolaş görüntülendi! Berkay ve eşinden açıklama geldi

Berkay ile Ece Erken bir partide sarmaş dolaş görüntülendi! Berkay ve eşinden açıklama geldi

20.02.2019 16:48

Berkay ile Ece Erken'in dün gece Murat Karabova’nın doğum günü partisinde Ece Erken’le yakınlaştığı iddia edildi. Arda Turan ile kavga olayının ardından şimdi de Ece Erken ile sarmaş dolaş görüntülendiği iddiasıyla gündem olan Berkay Şahin'in, Ece Erken ile mekanın gizli bir yerinde sarmaş dolaş oldukları iddia edildi. Bu yakınlaşma ile ilgili Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin'den açıklama geldi...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları