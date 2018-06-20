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Berat Albayrak, Şile'de seçim çalışmalarında bulundu

19 Haziran 2018, Salı

Şile'de seçim çalışmalarında bulunan Berat Albayrak yıkım ittifakını hedef alarrak: "FETÖ terör örgütü geçmiyor. PKK zaten yok. Ötesinde; PKK'ya sırtını dayayanlarla kol kola. Taahhütlerinde ne var? 24 Haziran'dan sonra terör örgütü elebaşına özgürlük. Bunu kamuoyunda açıkça paylaşıyorlar" dedi

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