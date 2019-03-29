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Belgrad Ormanı'nında ölü bulunan Arda Duman'ın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı!

29.03.2019 13:05

Belgrad Ormanı'nda cesedi bulunan Arda Duman'ın, okuduğu Boğaziçi Üniversitesi'nden çıktığı anlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.


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