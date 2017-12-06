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Bekir Bozdağ: "Kılıçdaroğlu medyayı susturmak istiyor"

05 Aralık 2017, Salı
Asılsız iddialar ve sahte belgelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarını hedef alan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de yerli ve milli medyaya tehdit ve hakaretler savurdu. Konuyla ilgili olarak A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: "Kılıçdaroğlu medyayı susturmak istiyor" ifadelerini kullandı.
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