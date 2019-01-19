Bedrettin Dalan'ın oğlunun cipindeki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul, Kartal’da Bedrettin Dalan’ın oğlu Barış Dalan’a ait lüks cipi çaldığı iddiasıyla Cemil Özel'in silahla başından vurularak öldürülmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, araçtan inen şüphelinin koşarak cipin yanına gittiği görülüyor.
Bedrettin Dalan'ın oğlunun cipindeki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı19 Ocak 2019, Cumartesi
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