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Bedrettin Dalan'ın oğlunun cipindeki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

19 Ocak 2019, Cumartesi

İstanbul, Kartal’da Bedrettin Dalan’ın oğlu Barış Dalan’a ait lüks cipi çaldığı iddiasıyla Cemil Özel'in silahla başından vurularak öldürülmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, araçtan inen şüphelinin koşarak cipin yanına gittiği görülüyor.


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