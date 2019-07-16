Bedelli askerlikte başvurular bugün başladı! Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Ücreti ne kadar? 16.07.2019 11:30

Bedelli askerlikte başvurular bugün başladı.Bedelli askerlik başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden alınıyor. Bedelliye başvuru yapacak olan yükümlüler konu ile araştırmalarını sürdürürken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuru ile birlikte başvuruya dair tüm detaylar belli oldu. Peki, e-Devlet giriş ile bedelli askerlik başvuruları nasıl yapılır? Bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar? Bedelli askerlik şartları neler?

Bedelli askerlik başvuruları için bekleyiş sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada başvuruların 16 Temmuz'da başlayacağı bildirilmişti. Bedelli askerlik için başvuru yapacak yükümlüler, başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor. Bakanlık ise yayınladığı duyuru ile birlikte merak edilen sorulara yanıt verdi. Peki, e-Devlet giriş ile bedelli askerlik başvuruları nasıl yapılır? Bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar? Bedelli askerlik şartları neler? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2019 tarihinde silahaltına alınmak isteyen yükümlüler öncelikle e-Devlet veya askerlik şubesinden yoklamalarını yaptıracak. Ardından bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacaklar. Bu işlemlerin 31 Temmuz'a kadar yapılması gerekiyor.

Yoklaması bulunan yükümlüler 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında tercihlerini yaptıktan sonra başvuru ücretlerini yatıracaklardır.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019'da (dahil) yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 01 Kasım 2019'a (dahil) kadar; diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019'a (dahil) kadar yapacaktır.

Bedelli askerlik başvuru ücreti 2019 yılı bedeli 33 bin 230 TL olup ödemeler; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacaktır.

İşte MSB'nin yayınladığı 2019 bedelli askerlik duyurusu:

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ve askere alım şartları şu şekilde;

1. 7179 sayılı Askeralma Kanunu gereğince Askeralma Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar yükümlüler tarafından yapılacak işlemler ve uygulanacak faaliyetler müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Yedek subay ve yedek astsubay olma hakkına sahip olanlar;

a. 2019'da silahaltına alınmak isteyenlerden yoklaması olmayanlar 16-31 Temmuz 2019 (dahil) tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden yoklamalarını yaptıracak ve bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacaktır.

b. 2019'da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 (dahil) tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacaktır.

c. İki veya üç yıllık meslek yüksek okulu mezunu yoklama kaçaklarından yedek astsubay olmak isteyenler, 31 Temmuz 2019'a (dahil) kadar yoklamalarını yaptıracaktır.

ç. Yedek subay ve yedek astsubay olarak seçilmeyen yükümlüler askerlik hizmetini erbaş/er olarak yerine getirecektir.

3. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında;

a. Yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz 2019'da başlayacak, kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacaktır. Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silahaltına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacaktır.

b. Kanunun yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019'da (dahil) yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 01 Kasım 2019'a (dahil) kadar; diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019'a (dahil) kadar yapacaktır.

c. Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33.230 (otuzüçbinikiyüzotuz) TL'dir. Ödemeler;

Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacaktır.

4. 2019 yılı dövizle askerlik ücreti 5.442 (beşbindörtyüzkırkiki) Avro'dur. Mevcut uygulamaya devam edilecektir.

5. İdari para cezası alanlardan;

a. 26 Haziran 2019 (dahil) itibarıyla askerlik hizmetini tamamlayanlar ile silahaltında bulunanların,

b. 26 Aralık 2019'a (dahil) kadar silahaltına alınacakların ödenmemiş idari para cezaları tahsil edilmeyecektir.

6. 2020 yılında silahaltına alınacak 2000 doğumlular ve bunlarla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlüler 16 Temmuz-31 Aralık 2019 (dahil) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat ederek bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacaktır.

7. Bu duyuru 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.