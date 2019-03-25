Bedelli askerlik ücreti düşüyor mu? Başkan Erdoğan'dan bedelli askerlik ücretiyle ilgili açıklama 25.03.2019 18:10

Kalıcı bedelli askerlik uygulamasının yasalaşması için geri sayım sürerken, bedelli askerlik ücretinin ne olacağı ile ilgili vatandaşların aklındaki soru işaretleri devam ediyor. Çalışma detaylarında yer alan 5 bin avroluk ücreti bazı kişiler yüksek bulurken konuyla ilgili tartışmalara Başkan Erdoğan son noktayı koydu.