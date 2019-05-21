BDDK'dan döviz işlemlerinde yeni düzenleme 21.05.2019 11:31

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), döviz alım işlemleri ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre BDDK tarafından alınan kararla birlikte 100 bin doların üzerinde döviz alımına bir gün bekleme kuralı getirildi.