Baza içindeki kadın cesedinin sırrı çözüldü! 18 Ocak 2019, Cuma

Avcilar'da bir evdeki baza içinde bulunan kadın cesedinin sırrı çözüldü. Cesedin Ürdün uyruklu Aysheh Khalil Abdal Alraie (26)'ya ait olduğu tespit edildi. 9 gün önce buraya taşındıkları öğrenilen Aysheh Khalil Abdal Alraie'nin eşi A.A.(29) cinayet şüphelisi olarak aranıyor. Koca A.A.'nın cinayetin ardından iki çocuğunu alarak ülkesi olan Ürdün'e döndüğü öğrenildi.