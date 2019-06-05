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Bayramının ikinci gününde vatandaşlar Boğaz’a akın etti! İnsan seli havadan görüntülendi

05.06.2019 16:53

Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da kalan kent sakinleri adalara gitmek için Eminönü İskelesi'ne akın etti. Vapurlar dolup taşarken, Boğaz'da yaşanan insan seli havadan görüntülendi.


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