Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da kalan kent sakinleri adalara gitmek için Eminönü İskelesi'ne akın etti. Vapurlar dolup taşarken, Boğaz'da yaşanan insan seli havadan görüntülendi.
Bayramının ikinci gününde vatandaşlar Boğaz’a akın etti! İnsan seli havadan görüntülendi05.06.2019 16:53
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- Bayramının ikinci gününde vatandaşlar Boğaz’a akın etti! İnsan seli havadan görüntülendi
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