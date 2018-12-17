Bayraktar SİHA Deniz Kuvvetleri için uçmaya başladı

Baykar Makina tarafından tasarlanan Bayraktar TB2 tipi Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Deniz Kuvvetleri adına ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuşun ilk görüntülerini Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter hesabından paylaştı.
Bayraktar SİHA Deniz Kuvvetleri için uçmaya başladı16 Aralık 2018, Pazar
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