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Bayraktar SİHA Deniz Kuvvetleri için uçmaya başladı

16 Aralık 2018, Pazar

Baykar Makina tarafından tasarlanan Bayraktar TB2 tipi Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Deniz Kuvvetleri adına ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuşun ilk görüntülerini Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter hesabından paylaştı.


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