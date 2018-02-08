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Bayrağı öpüp karşısında selam durdu

07 Şubat 2018, Çarşamba
Sivas'ın Zara ilçesinde 80 yaşındaki zihinsel engelli adamın bir dükkanın önünde asılı Türk bayrağını öptükten sonra karşısında selam durması, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ado ado

bizde seninle gurur duyuyoruz babazin ellerinden öpüyorum bizim albayrağımız öpülecek bir bayraktır çünkü bu albayrak tesadüfen olmamıştır şehitlerimizin kanından hasıl olmuştur saygımız sonsuzdur ama bizi yaralayan bu siyonistleri içimize sokanlardır üslerini kapatmayanlardır

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cevapla 07.02.2018 10:44
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