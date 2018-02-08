Bayrağı öpüp karşısında selam durdu

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bizde seninle gurur duyuyoruz babazin ellerinden öpüyorum bizim albayrağımız öpülecek bir bayraktır çünkü bu albayrak tesadüfen olmamıştır şehitlerimizin kanından hasıl olmuştur saygımız sonsuzdur ama bizi yaralayan bu siyonistleri içimize sokanlardır üslerini kapatmayanlardır
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