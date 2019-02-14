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Batman'da akılalmaz olay! Balık ve ekmeğin içinden bakın ne çıktı

14.02.2019 10:54

Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, öyle şeyler ele geçirdi ki görenler hayret ediyor. Zabıta ekiplerinin ele geçirdiği ekmek ve balıkların içinden çıkanlar akıl alır gibi değil.


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