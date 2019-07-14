Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan S-400 açıklaması 14.07.2019 18:38

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan S-400'lerin teslimatıyla ilgili, "Bu keyfi değil bir zorunluluktur. Biz S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz" ifadelerini kullandı.