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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan S-400 açıklaması

14.07.2019 18:38

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan S-400'lerin teslimatıyla ilgili, "Bu keyfi değil bir zorunluluktur. Biz S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz" ifadelerini kullandı.


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