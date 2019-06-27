Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan G-20 zirvesi için Japonya'nın Osaka kentine gitti. Erdoğan'ın G-20 Zirvesi'nin ikinci gününde ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmesi planlanıyor. Bu görüşmelerde masaya yatırılacak en önemli başlık S-400 Hava Savunma Sistemleri ve F-35'ler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya'daki son durağı ise Tokyo olacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan G-20 zirvesi için Osaka'da27.06.2019 05:28
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan G-20 zirvesi için Osaka'da
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