Başkan Erdoğan'ın Trump'a sorduğu soru düğümü çözdü: Sen El-Kaide ile masaya oturur musun? 19.10.2019 11:16

Türkiye ile terör örgütü YPG arasında arabuluculuk teklifinde bulunan Trump, görüşmeleri çıkmaza sokmuşken Erdoğan'ın Trump'a sorusu düğümü çözdü. Erdoğan, Trump ile yaptığı görüşmede "Sen El-Kaide ile görüşür müsün?" diye sordu. Bunun üzerine Trump arabuluculuktan vazgeçerek A Takımı'nı Türkiye'ye gönderdi.

Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulan terör koridorunu engellemek, bölgeye huzur ve istikrar sağlamak maksadıyla 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı 120 saatlik araya girdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye A Takımı'nı göndermesi sonucu yapılan görüşmede, harekata 120 saat ara verilmesi kararı çıktı.

120 saatlik süre zarfında terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi bekleniyor. Bu iki ana başlıkta varılan anlaşmanın detayları da günler geçtikçe ortaya çıkıyor. Son edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine terör örgütü PKK/YPG ile yapılan görüşmelerde arabuluculuk teklifi yapan Trump'a, "Sen El-Kadie ile görüşür müsün?" şeklinde yanıt verince, Trump 'YPG ile müzakere' ısrarından vazgeçti ve Türkiye ile ABD masaya oturdu.

ERDOĞAN'IN SORUSU DÜĞÜMÜ ÇÖZDÜ

Hürriyet gazetesinin Ankara temsilcisi Hande Fırat, bugünkü yazısında 17 Ekim'de gerçekleşen Türkiye-ABD görüşmesini kaleme aldı. Fırat, Erdoğan ve Trump'ın 17 Ekim'deki görüşmeden 3 gün önce gerçekleşen telefon görüşmesinden bahsetti. Telefon görüşmesinde Trump, Türkiye'nin "terör örgütüyle ateşkes yapmasını" ve kendi arabuluculuğuyla "terör örgütüyle masaya oturması" isteğini Erdoğan'a iletti. Görüşmeler tıkanma noktasına gelince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'a yönelttiği "Sen El-Kaide ve DEAŞ'la görüşür müsün?" sorusu düğümü çözdü.

İşte Hande Fırat'ın Hürriyet'te yayınlanan "Sen El-Kaide ve DEAŞ ile masaya oturur musun?" başlıklı yazısından ilgili bölüm;

"Sosyal medyada, kamuoyu önünde art arda yaptığı açıklamalarda ABD Başkanı "ateşkes ve arabulucu" kelimelerini kullanmaya başlamıştı. Dünyanın süper gücü olarak tanımlanan, üstelik 11 Eylül saldırıları ile terörün ne demek olduğunu çok iyi anlamış bir devletin başkanı, çekinmeden, sıkılmadan tüm dünyanın gözü önünde Türkiye'nin "terör örgütüyle ateşkes yapmasını" ve kendi arabuluculuğuyla "terör örgütüyle masaya oturmasını" istiyordu.

Bu isteğini telefonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da söyledi. Tepkisini, teröre bakışını telefonda çok açık sözlerle ortaya koyan, "Türkiye'nin terör örgütleriyle masaya oturmayacağını" söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sen El-Kaide ve DEAŞ ile masaya oturur musun?" sorusunu yönelttiği Trump'a "Bizim açımızdan böyle bir şey asla söz konusu olamaz" yanıtını verdi."

NE OLMUŞTU?

Türkiye, güney sınırında oluşan terör koridorunu temizlemek maksadıyla 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı. ABD Başkanı Trump, harekatı durdurma çağrısı yaparak Türkiye ile terör örgütü YPG/PKK arasında arabuluculuk teklifinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan teklifi kesin bir dille reddedince 17 Ekim'de ABD heyeti Türkiye'ye gelerek görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmeden, harekata 120 saat ara verilmesi ve bu süre zarfında terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi kararı çıkmıştı.