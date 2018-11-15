Başkan Erdoğan'ın seçim mesaisi

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için partiler çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan bu anlamda çalışmalarını yoğunlaştırdı. AK Parti'nin salı günü olan grup toplantısı da iptal edildi. Peki çalışmalar ne durumda? İşte son durum...
31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için partiler çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan bu anlamda çalışmalarını yoğunlaştırdı. AK Parti'nin salı günü olan grup toplantısı da iptal edildi. Peki çalışmalar ne durumda? İşte son durum...
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