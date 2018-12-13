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Başkan Erdoğan'ın operasyon açıklaması sonrası sınıra sevkiyat başladı

13 Aralık 2018, Perşembe

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor. 30 tank sınır birliklerine gönderildi.


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