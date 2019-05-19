Haberler Web TV Başkan Erdoğan'ın isteğini kırmadı | Genç müzisyenden 'Gönül Dağı' jesti

Başkan Erdoğan'ın isteğini kırmadı | Genç müzisyenden 'Gönül Dağı' jesti

19.05.2019 00:55

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gençlerle iftarda bir araya geldi. Erdoğan, iftar sonrası gençlerle söyleşi programında bir araya geldi. Erdoğan, söyleşinin bir bölümünde,"Buraya gelmişken herhalde bir hava değişikliği yapmak lazım. Deniz havası mı alalım yoksa Pınar'ın havası mı alalım? Pınar neredesin? Pınar'ın sesi çok güzel" diyerek genç müzisyenden bir parça istedi. Başkan'ın isteğini kırmayan Pınar Süer, Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı türküsünü seslendirdi. İşte o anlar...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları