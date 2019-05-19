Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gençlerle iftarda bir araya geldi. Erdoğan, iftar sonrası gençlerle söyleşi programında bir araya geldi. Erdoğan, söyleşinin bir bölümünde,"Buraya gelmişken herhalde bir hava değişikliği yapmak lazım. Deniz havası mı alalım yoksa Pınar'ın havası mı alalım? Pınar neredesin? Pınar'ın sesi çok güzel" diyerek genç müzisyenden bir parça istedi. Başkan'ın isteğini kırmayan Pınar Süer, Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı türküsünü seslendirdi. İşte o anlar...
Başkan Erdoğan'ın isteğini kırmadı | Genç müzisyenden 'Gönül Dağı' jesti19.05.2019 00:55
- Başkan Erdoğan'ın isteğini kırmadı | Genç müzisyenden 'Gönül Dağı' jesti
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