Başkan Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın'dan 224 sanığa ceza yağan Genelkurmay çatı davası kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Aydın, "Bu sanıkların dışında (15 Temmuz) darbe girişiminin esas faili Fetullah Gülen ve bir kısım önemli sanıkları yurt dışında yabancı ülkelerin himayesinde rahat bir hayat sürdürmektedirler. Şuna inanıyoruz ki bugün darbe girişimine iştirak eden sanıklar hak ettikleri cezaları aldıkları gibi yurt dışında firarda bulunan başta örgüt mensubu olmak üzere bütün sanıklarda bir gün Türk mahkemeleri önünde hesap verecek ve hak ettikleri cezaları alacaklardır" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın'dan flaş açıklama: FETÖ elebaşı Türk mahkemeleri önünde hesap verecek (Video)20.06.2019 11:12
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