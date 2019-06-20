Haberler Web TV Başkan Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın'dan flaş açıklama: FETÖ elebaşı Türk mahkemeleri önünde hesap verecek (Video)

Başkan Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın'dan flaş açıklama: FETÖ elebaşı Türk mahkemeleri önünde hesap verecek (Video)

20.06.2019 11:12

Başkan Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın'dan 224 sanığa ceza yağan Genelkurmay çatı davası kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Aydın, "Bu sanıkların dışında (15 Temmuz) darbe girişiminin esas faili Fetullah Gülen ve bir kısım önemli sanıkları yurt dışında yabancı ülkelerin himayesinde rahat bir hayat sürdürmektedirler. Şuna inanıyoruz ki bugün darbe girişimine iştirak eden sanıklar hak ettikleri cezaları aldıkları gibi yurt dışında firarda bulunan başta örgüt mensubu olmak üzere bütün sanıklarda bir gün Türk mahkemeleri önünde hesap verecek ve hak ettikleri cezaları alacaklardır" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları