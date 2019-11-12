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Başkan Erdoğan’ın ABD ziyareti öncesi Washington sokaklarında dikkat çeken görüntü

12.11.2019 21:14

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 2 günlük ABD ziyareti gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan’ın ABD ziyaretin öncesinde Türkiye’nin DEAŞ’la mücadelesini anlatan panolar Washington caddelerini gezmeye başladı.


Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 2 günlük ABD ziyareti gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan'ın gelişi öncesi Washington caddelerinde Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesini anlatan panolar caddelerde dolaşmaya başladı. AA Muhabiri Hakan Copur, paylaştığı videoda "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişini beklerken, Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesini anlatan panolar Washington caddelerini gezmeye hazır." ifadelerini kullandı.

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