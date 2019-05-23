Başkan Erdoğan'dan 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalar 23.05.2019 16:26

12. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye son 17 yılda istihdamda 9 milyonluk bir artış sağladı. Maruz kaldığımız tüm ekonomik saldırılara rağmen hedefimize doğru yürümeye devam edeceğiz." dedi. Başkan Erdoğan, "Birilerine gel bakalım, sen fabrikatörsün yanına biraz daha işçi al dediğimizde rahatsız olanlar var." ifadelerini kullandı.