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Başkan Erdoğan'dan tren kazasıyla ilgili flaş açıklama

13 Aralık 2018, Perşembe

Başkan Erdoğan, Ankara'daki tren kazasına ilişkin, "Bu kaza tüm boyutlarıyla incelenecek, sorumlular ortaya çıkartılacak ve gereken her şey yapılacak." dedi ve 3 kişinin gözaltına alındığını söyledi.


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