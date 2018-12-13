Başkan Erdoğan'dan tren kazasıyla ilgili flaş açıklama

Başkan Erdoğan, Ankara'daki tren kazasına ilişkin, "Bu kaza tüm boyutlarıyla incelenecek, sorumlular ortaya çıkartılacak ve gereken her şey yapılacak." dedi ve 3 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
Başkan Erdoğan'dan tren kazasıyla ilgili flaş açıklama13 Aralık 2018, Perşembe
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