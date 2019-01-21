Başkan Erdoğan'dan Suriye açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Şurası'nda konuşuyor. Başkan Erdoğan, "Geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi 3,5 kat sizlerle birlikte büyüttük. Döviz kurunda başlayan ve ekonomiyi tehdit eden sıkıntıların aşılması için gereken tedbirleri sizlerle birlikte uygulamaya koyduk. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Türkiye'nin en büyük sorunu dışarıda rekabet ettiği güçler değil, kendi içindeki bir takım kifayetsizlerdir." dedi. Başkan Erdoğan, fiyatları düşürmeyen market sahiplerine ilişkin ise, Kimseyi zararına iş yap demiyoruz ancak, faiz oranları, enflasyon belli oranda düşmüş, marketlerde hala fiyatlar düşmüyor, bunu neyle izah edeceğiz. Marketlerde halkımı sömürmeye devam edenler varsa hesabını sorarız." diye sert çıktı.
Başkan Erdoğan'dan Suriye açıklaması21 Ocak 2019, Pazartesi
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