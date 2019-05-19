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Başkan Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Geri adım söz konusu değil

19.05.2019 00:04

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gençlerle iftarda bir araya geldi. Erdoğan, iftar sonrası açıklamalarda bulundu. S-400 anlaşmasında geri adım atılmayacağını dile getiren Erdoğan,"S-400'den sonra bir de S-500 söz konusu. S-500'de de ortak üretim söz konusu olacak." ifadelerini kullandı.


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