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Başkan Erdoğan'dan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na tebrik telefonu

22.03.2019 13:50

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kuvvetler Komutanlığı mezuniyet törenine telefonla bağlanarak mezunları tebrik ettiği görüşmeyi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun resmi Twitter hesabından paylaştı. Başkan Erdoğan yaptığı görüşmede, “Ülkemizin geleceğine emin adımlarla yürürken Özel Kuvvetler birimimizin çok büyük önemi haiz” dedi.




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