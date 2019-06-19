Başkan Erdoğan'dan otel görüşmesine sert tepki: Bu ne densizliktir, bu ne ahlaksızlıktır (Video) 19.06.2019 16:25

Başkan Erdoğan, Sancaktepe'de toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''İstanbul'da otelde moderatör ile CHP'nin adayı bir araya geliyor. Orada soruları konuşuyorlar. Hangi soruları soracak. Böyle bir şey olabilir mi? Bu ne densizliktir ahlaksızlıktır? Moderatörlük yapacaksın bir televizyon programına çıkacaksınız programdan önce soruları CHP'nin adayına veriyorsun. Kalkarsın her iki adayı da davet edersin onlarla konuşursun. Programdan önce moderatör ile CHP adayı 45 dakika baş başa görüşmüşler.'' dedi.