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Başkan Erdoğan'dan operasyon sinyali: Yeni bir hamlenin arefesindeyiz

18.02.2019 17:51

Başkan Erdoğan, "Şimdi yeni bir hamlenin arefesindeyiz. Güney sınırımızın tamamını terörden arındıralacak güvenli bölgeler tesis edeceğiz. Operasyonla ilgili planlarımızı, stratejilerimizi belirledik." dedi.


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