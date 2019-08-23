Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 23.08.2019 19:41

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium’da düzenlenen programda katıldı. Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi şimdiye kadar okunmamıştır, şimdiden sonra da okunmayacaktır." dedi. Erdoğan "Ülkemizin ve milletimizin bekası için daha büyük bedelleri ödemekten çekinmeyiz, yeter ki Türkiye ayakta kalsın." ifadesini kullandı. Yeni bir safhaya geçtiklerini kaydeden Erdoğan, "AK Parti 18 yaşına ulaştı, partimiz artık yeni bir safhaya geçti." diye konuştu.