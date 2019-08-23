Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium’da düzenlenen programda katıldı. Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi şimdiye kadar okunmamıştır, şimdiden sonra da okunmayacaktır." dedi. Erdoğan "Ülkemizin ve milletimizin bekası için daha büyük bedelleri ödemekten çekinmeyiz, yeter ki Türkiye ayakta kalsın." ifadesini kullandı. Yeni bir safhaya geçtiklerini kaydeden Erdoğan, "AK Parti 18 yaşına ulaştı, partimiz artık yeni bir safhaya geçti." diye konuştu.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar23.08.2019 19:41
- Son dakika: Başkan Erdoğan subay ve astsubay mezuniyet törenine katıldı
- AK Parti'nin 18. yılı film gösterimi
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Son dakika: Vahşetin detayları ortaya çıktı! Özgecan Aslan'ın kuzeniydi... Öldürüp kıyma makinesiyle parçaladı!
- AK Parti kuruluşunun 18. yılını kutluyor! Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar
- Son dakika... AK Parti 18 yaşında! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Emine Bulut cinayeti sonrası yeni bir yasal düzenleme gelecek mi? AK Parti'den flaş açıklama
- Son dakika: AK Parti'den MKYK sonrası Emine Bulut hakkında flaş açıklama
- Kadın cinayetlerinde caydırıcı ceza ne olmalı? (Emine Bulut'un kızının çığlığı Türkiye'yi sarstı)
- Emine Bulut'un katili Fedai Baran'ın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı (Video)
- Son dakika: Metrobüste cinsel saldırı davasında flaş karar! Tahliye edildi
- Oğlu HDP'lilerce kaçırılıp dağa çıkarılan anne Hacire Akar: HDP katliam yeridir, zalimlerin mekanıdır
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.