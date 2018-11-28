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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

28 Kasım 2018, Çarşamba

34’üncü İSEDAK Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan,"Filistin'den Suriye'ye Yemen'e kadar yaşanan olayların arkasında büyük savaşın ardından yapılan dizayn vardır. Bugün milyonlar aç, açık yaşıyorsa, bunun sorumlusunu farklı yerlerde aramaya gerek yok. Sorumlusu sözde Müslümanlardır." dedi. Başkan Erdoğan, Yerli ve milli paramızı kullanmaktan başka çıkış yolu yok. Aksi takdirde döviz kuru altında ezilmeye devam edeceğiz" diyerek de çağrıda bulundu.


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