Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'e sert tepki: Hani sen milliyetçiydin?06.03.2019 22:45
Başkan Erdoğan canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, gelen bir soru üzerine teröristlerle kol kola yürüyen, Zillet İttifakı'nın sözde milliyetçi üyesi İYİ Parti'ye ve Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi.
İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklaması:
Savunma sanayinde biz göreve geldiğimizde yüzde 20'si yerliydi yüzde 80 ithaldi. Şu anda bizim savunma sanayindeki yerli ürünlerimizin oranı yüzde 65-70'i buldu. Bu bizi teknoloji olark da güçlü bir konuma taşıdı. Şimdi biz bu adımları atarken buralardan aldığımız güçle mesela İHA bunu bulamıyorduk. Bize 48 saatliğine verelim demişlerdi. Şimdi bizim öyle bir durumumuz yok. İsrail'den aldıklarımız vardı HERON'lar bozulduğunda yapamıyorduk. Şimdi daha büyüklerini yapıyoruz. Bir kaç aç içerisinde onlar devreye girecek. Şimdi akıllı bombalar var. Onunla işaretlenen yeri duman ediyorsunuz. Ama Bay Kemal bundan rahatsız. Niçin oralara gidiliyor diyor. Bay Kemal bundan rahatsızsa başka kim rahatsız HDP de rahatsız bugünkü konuşmasına bakılırsa Meral hanım da rahatsız. Meral Hanım sen Ülkücüydün, milliyetçiydin. Kendine gel. Parti kurulurken sen bizi de sattın. Biz partimizi kurarken belli yerlere geldi ondan sonra Afyon'da ortadan kayboldu. Böyle birisi bu. Bunları herkesin tanıması lazım. Gelecek inşallah çok daha iyi olacak..
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