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Başkan Erdoğan'dan Mehmetçik'e asker selamı

19.10.2019 16:52

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen toplu açılış törenine katılarak konuşma yaptı. Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere asker selamı gönderdi.


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