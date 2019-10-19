Başkan Erdoğan'dan Mehmetçik'e asker selamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen toplu açılış törenine katılarak konuşma yaptı. Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere asker selamı gönderdi.
Başkan Erdoğan'dan Mehmetçik'e asker selamı19.10.2019 16:52
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